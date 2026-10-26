Грубое вмешательство и двойные стандарты: что стоит за приглашением министра науки Ирана азербайджанским девушкам?

Приглашение, с которым министр науки Ирана обратился к азербайджанским девушкам, нацелившись при этом на светские правила образования Азербайджана, является попыткой грубого, неуместного и неприемлемого вмешательства во внутренние дела и образовательную политику независимого государства. Ни одно иностранное должностное лицо не вправе, нацеливаясь на школьные правила и образовательную среду другого суверенного государства, звать его граждан в свою страну. Подобный шаг идет вразрез с принципом взаимного уважения и с требованием невмешательства во внутренние дела государств. Попытка посеять региональную напряжённость под предлогом образования расценивается как манипуляция: правила светской школьной формы в Азербайджане нарочно переводятся в религиозную плоскость.

Правила светского образования - собственный выбор Азербайджана, и то, какими им быть, определяет только он сам. Превращать их в предмет религиозного противостояния и в орудие политического давления неприемлемо. Азербайджан не допустит вмешательства ни одного иностранного государства в свою систему образования и в свои законы. Образовательная политика страны формируется на основе её законов и ее собственной воли - и не диктуется извне.

Министр, который игнорирует нарушения права на образование около 40 млн азербайджанцев

Между тем попирается элементарное право примерно 40 миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, на образование на родном языке. В таких условиях никто не имеет права читать другим урок об образовании. Приглашение должностным лицом государства, не обеспечивающего в своей стране миллионам соотечественников возможности учиться на родном языке, девушек соседней страны под видом образования является двойным стандартом. Сегодня в Иране нет ни одной школы или университета на родном языке для азербайджанцев, и право миллионов соотечественников на получение образования на родном языке не признаётся. Право на образование на родном языке есть право элементарное, и приглашение, исходящее из среды, где это право не признается, не может считаться ни убедительным, ни искренним.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан свободно говорит на азербайджанском языке - как перед внутренней аудиторией, так и на международных встречах. Этот факт показывает, что азербайджанский язык является языком, на котором говорят в этой среде и который слышен даже на официальном уровне. Однако официальная политика того же государства не предоставляет азербайджанцам возможности получать образование на своем родном языке. Хотя язык и существует на уровне разговорной речи, в школе и в университете этому языку места не дается. Хотя статья 15 Конституции Исламской Республики Иран юридически признает получение этническими меньшинствами образования и создание прессы на своих родных языках, исполнение этой статьи систематически блокируется. Право, признанное на бумаге, на практике не реализуется. Даже несмотря на то, что сам Пезешкиан в ходе кампании президентских выборов обещал исполнение этой статьи, ситуация не изменилась. То, что обещание дано, но не выполнено, делает проблему еще более очевидной. Таким образом, в Иране не уважают конституцию, принятую ими самими. Государство, не исполняющее свою собственную конституцию, не может читать другим урок об образовании и праве.

Ирану следует решить собственные проблемы в сфере образования

На каком языке будут проводиться уроки для приглашенных азербайджанских девушек? Этот вопрос остаётся без ответа. Неясно, на каком языке и с какими правами будут получать образование азербайджанские девушки в стране, где нет ни одной школы и университета на родном языке. В Иране законом запрещен допуск девушек и женщин-учительниц к урокам или к работе с непокрытой головой - от начальной школы до высших учебных заведений. То есть приглашённых зовут в систему, отличную от светской образовательной среды в Азербайджане, где господствуют обязательные правила одежды. На этом фоне возникает вопрос: пусть и Азербайджан пригласит для получения образования иранских женщин с непокрытой головой, не желающих носить в Иране обязательный хиджаб? Этот вопрос показывает, насколько безосновательно вмешательство и насколько оно опирается на двойные стандарты. Если государство считает для себя допустимым нацеливаться на правила образования другой страны, то по той же логике под вопрос ставятся и обязательные запреты, существующие в нём самом.

Пусть официальные лица Ирана вместо вмешательства во внутренние дела других стран займутся глубокими несправедливостями и проблемами, существующими в социальной, экономической сферах и в системе образования своей страны. Непризнание права на образование на родном языке, неисполнение статьи 15 конституции, недопуск девушек и женщин-учительниц к занятиям и работе с непокрытой головой - это вопросы, ожидающие своего решения внутри самого Ирана. Предъявление претензий к светским правилам образования соседнего государства, создание региональной напряжённости видеообращениями, нацеленными на азербайджанских девушек, не может ни скрыть, ни решить эти проблемы. Азербайджан будет защищать свою систему образования, свои законы и светские правила и не допустит никакого вмешательства извне.

Аналитическая группа Report