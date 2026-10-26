Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Аса Регнер поблагодарила Азербайджан за организацию VII Всемирного форума межкультурного диалога

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 22:05
    Аса Регнер поблагодарила Азербайджан за организацию VII Всемирного форума межкультурного диалога

    Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Аса Регнер на встрече с замглавы МИД Азербайджана Эльнуром Мамедовым выразила признательность Баку за высокий уровень организации VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

    На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, межкультурный диалог, образование, науку, искусственный интеллект, культурное наследие, устойчивый туризм, программу "Человек и биосфера", а также вопросы поддержки стран Африки и малых островных государств.

    Было отмечено, что Рамочное соглашение, подписанное в 2013 году, и созданный Азербайджаном и ЮНЕСКО трастовый фонд играют важную роль в развитии сотрудничества. Подчеркивалось, что Азербайджан заинтересован в продолжении поддержки программ и проектов ЮНЕСКО в соответствии со своими приоритетами.

    Было выражено удовлетворение активным участием ЮНЕСКО в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу. Отмечалось, что в рамках форума организация провела три панельные дискуссии.

    Эльнур Мамедов проинформировал о "Стратегии Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы" и Совете по цифровому развитию. Было отмечено, что технологии искусственного интеллекта применяются для развития страны и цифровизации государственных услуг.

    Аса Регнер поблагодарила Азербайджан за высокий уровень организации VII Всемирного форума по межкультурному диалогу и сотрудничество. Она высоко оценила поддержку, оказываемую Азербайджаном странам Африки, гендерному равенству, образованию девочек и малым островным государствам - направлениям, являющимся приоритетными для ЮНЕСКО.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Аса Регнер поблагодарила Азербайджан за организацию VII Всемирного форума межкультурного диалога
    Аса Регнер поблагодарила Азербайджан за организацию VII Всемирного форума межкультурного диалога
    Эльнур Мамедов Аса Регнер Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Фото
    Asa Regner VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun təşkilinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Фото
    Azerbaijan, UNESCO discuss expanding cooperation in Baku
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    23:35
    UKMTO: В Персидском заливе горит танкер
    Другие страны
    23:24
    "Ъ": Возобновление экспорта дизтоплива из России не снизило мировые котировки
    Энергетика
    23:06
    Фото
    Сайт "Золотого мяча" по ошибке выложил публикации с победителями награды
    Футбол
    22:57
    В Иране предупредили об угрозе для судов, следующих вне установленного Тегераном маршрута
    В регионе
    22:45
    В Турции перевернулся микроавтобус с туристами, пострадали 15 человек
    В регионе
    22:38
    Фото
    Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы
    Внутренняя политика
    22:29
    Грубое вмешательство и двойные стандарты: что стоит за приглашением министра науки Ирана азербайджанским девушкам?
    Аналитика
    22:17
    Фото
    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей "Хыныслы"
    Внутренняя политика
    22:05
    Фото
    Аса Регнер поблагодарила Азербайджан за организацию VII Всемирного форума межкультурного диалога
    Внешняя политика
    Лента новостей