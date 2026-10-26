Аса Регнер поблагодарила Азербайджан за организацию VII Всемирного форума межкультурного диалога

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Аса Регнер на встрече с замглавы МИД Азербайджана Эльнуром Мамедовым выразила признательность Баку за высокий уровень организации VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, межкультурный диалог, образование, науку, искусственный интеллект, культурное наследие, устойчивый туризм, программу "Человек и биосфера", а также вопросы поддержки стран Африки и малых островных государств.

Было отмечено, что Рамочное соглашение, подписанное в 2013 году, и созданный Азербайджаном и ЮНЕСКО трастовый фонд играют важную роль в развитии сотрудничества. Подчеркивалось, что Азербайджан заинтересован в продолжении поддержки программ и проектов ЮНЕСКО в соответствии со своими приоритетами.

Было выражено удовлетворение активным участием ЮНЕСКО в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу. Отмечалось, что в рамках форума организация провела три панельные дискуссии.

Эльнур Мамедов проинформировал о "Стратегии Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы" и Совете по цифровому развитию. Было отмечено, что технологии искусственного интеллекта применяются для развития страны и цифровизации государственных услуг.

Аса Регнер поблагодарила Азербайджан за высокий уровень организации VII Всемирного форума по межкультурному диалогу и сотрудничество. Она высоко оценила поддержку, оказываемую Азербайджаном странам Африки, гендерному равенству, образованию девочек и малым островным государствам - направлениям, являющимся приоритетными для ЮНЕСКО.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.