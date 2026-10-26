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    В селе Гёйляр Шамахинского района сдан в эксплуатацию детский сад-ясли

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 21:54
    В селе Гёйляр Шамахинского района сдан в эксплуатацию детский сад-ясли

    В селе Гёйляр Шамахинского района 26 октября состоялось открытие нового детского сада-яслей.

    Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

    Гости ознакомились с условиями, созданными в детском саду-яслях.

    Строительство детского сада-яслей было начато Фондом Гейдара Алиева в 2025 году. Дошкольное образовательное учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием, групповые комнаты – наглядными пособиями.

    На приусадебном участке установлены беседки, оборудована детская площадка с игровыми сооружениями.

    В детском саду-яслях, рассчитанном на 160 мест, созданы спальни для девочек и мальчиков, групповые комнаты, музыкальный и гимнастический залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения.

    На приусадебном участке яслей проведены работы по благоустройству и озеленению, уложены асфальтовое и газонное покрытия, высажены декоративные кусты и деревья, установлены современные системы освещения.

    Заведующая дошкольным образовательным учреждением Айгюн Микаилова сообщила, что в селе, где проживают 7750 человек, функционировал старый детский сад на 55 мест. Однако из-за неудовлетворительного состояния прежнего здания, нуждавшегося в ремонте, Фонд Гейдара Алиева построил новое здание. В детскому саду-яслях имеются три группы: для детей в возрасте 2-3, 3-4 и 4-5 лет. Персонал дошкольного образовательного учреждения состоит из 17 человек, 12 из которых являются техническими сотрудниками, а 5 – педагогическими работниками.

    Арзу Алиева Алена Алиева Фонд Гейдара Алиева Детский сад Шамахы
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