İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Şamaxının Göylər kəndində körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 21:49
    Şamaxının Göylər kəndində körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilib

    Şamaxı rayonunun Göylər kəndində yeni inşa olunan körpələr evi-uşaq bağçasının açılışı olub.

    "Report" xəbər verir ki, oktyabrın 26-da açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva iştirak ediblər.

    Qonaqlar körpələr evi-uşaq bağçasında yaradılan şəraitlə tanış olublar.

    Körpələr evi-uşaq bağçasının inşasına Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2025-ci ildə başlanılıb. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi zəruri mebel və avadanlıqlarla, qrup otaqları əyani vəsaitlərlə tam təchiz edilib.

    Həyətyanı sahədə söhbətgahlar, uşaq əyləncə qurğuları ilə təmin edilmiş meydança inşa olunub.

    Yüz altmış uşaq yerlik körpələr evi-uşaq bağçasında qızlar və oğlanlar üçün yataq otaqları, qrup otaqları, musiqi və gimnastika zalları, mətbəx, yeməkxana, tibb və digər inzibati və texniki otaqlar yaradılıb.

    Körpələr evinin həyətyanı sahəsində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb, asfalt və qazon örtüyü döşənib, dekorativ kol və ağaclar əkilib, müasir işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb.

    Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin müdiri Aygün Mikayılova bildirib ki, 7 750 nəfər sakini olan kənddə 55 nəfərlik köhnə uşaq bağçası var. Lakin təmirsiz və yararsız olduğundan Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenisi inşa olundu. Körpələr evi-uşaq bağçası 3 qrupdan ibarətdir: 2-3 yaş, 3-4 yaş və 4-5 yaş. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin 17 nəfərlik heyəti var ki, onlardan 12-si texniki, 5-i isə pedaqoji işçidir.

    Leyla Əliyeva Alyona Əliyeva Körpələr evi-uşaq bağçası Şamaxı
    В селе Гёйляр Шамахинского района сдан в эксплуатацию детский сад-ясли
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:57
    Murad Məmmədov zədədən sonra "Pafos"un heyətində növbəti oyununa çıxıb
    Futbol
    21:53
    Foto
    Tehran sammiti: Regionda sülh və təhlükəsizlik üzrə danışıqlar davam edəcək - Yenilənib-2
    Region
    21:52
    Foto
    Leyla Əliyeva Şamaxıda sosial tikiş müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub
    Daxili siyasət
    21:49
    Şamaxının Göylər kəndində körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilib
    Daxili siyasət
    21:46
    Foto
    Asa Regner VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun təşkilinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Xarici siyasət
    21:42
    Zelenski səfərbərlik və hərbi vəziyyətin müddətini uzadıb
    Digər ölkələr
    21:41
    Moldova və Ukrayna hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb
    Digər ölkələr
    21:37
    Aİ Avropa Sülh Fondu vasitəsilə 4,9 milyard avro ayırıb
    Digər ölkələr
    21:22
    Foto
    Rövşən Nəcəf və Canni İnfantino U-15 dünya çempionatının oyunlarını izləyiblər
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti