Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
- 26 октября, 2026
- 21:43
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посмотрели матчи чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.
Как сообщает Report, игры проходили в Говсанском спорткомплексе.
Ровшан Наджаф сегодня посмотрел оба матча сборной Азербайджана. Он также встретился с членами национальной сборной и побеседовал с футболистами.
Джанни Инфантино также посмотрел матчи турнира, побывал на игровых площадках и пообщался с юными футболистами.
Напомним, что 26 октября сборная Азербайджана в первом матче одержала победу над командой Израиля со счетом 3:1. Во втором матче дня азербайджанские футболисты уступили сверстникам из Гаити - 0:4.
Турнир завершится 30 октября, финал пройдет в Baku Chrystal Hall.