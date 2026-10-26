Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 21:43
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15

    Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посмотрели матчи чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

    Как сообщает Report, игры проходили в Говсанском спорткомплексе.

    Ровшан Наджаф сегодня посмотрел оба матча сборной Азербайджана. Он также встретился с членами национальной сборной и побеседовал с футболистами.

    Джанни Инфантино также посмотрел матчи турнира, побывал на игровых площадках и пообщался с юными футболистами.

    Напомним, что 26 октября сборная Азербайджана в первом матче одержала победу над командой Израиля со счетом 3:1. Во втором матче дня азербайджанские футболисты уступили сверстникам из Гаити - 0:4.

    Турнир завершится 30 октября, финал пройдет в Baku Chrystal Hall.

    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Ровшан Наджаф Джанни Инфантино Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Международная Федерация Футбола (ФИФА) Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
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    44 filmi

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