Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посмотрели матчи чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Как сообщает Report, игры проходили в Говсанском спорткомплексе.

Ровшан Наджаф сегодня посмотрел оба матча сборной Азербайджана. Он также встретился с членами национальной сборной и побеседовал с футболистами.

Джанни Инфантино также посмотрел матчи турнира, побывал на игровых площадках и пообщался с юными футболистами.

Напомним, что 26 октября сборная Азербайджана в первом матче одержала победу над командой Израиля со счетом 3:1. Во втором матче дня азербайджанские футболисты уступили сверстникам из Гаити - 0:4.

Турнир завершится 30 октября, финал пройдет в Baku Chrystal Hall.