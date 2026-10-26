Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ЕС выделил €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 21:21
    ЕС выделил €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира

    Совет ЕС принял решения о выделении €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF), что позволит продолжить финансирование военной тренировочной миссии ЕС и частично возместить странам Евросоюза затраты оказание военной помощи Украине.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Совет ЕС, большая часть суммы - €4,7 млрд, пойдет на возмещение военных поставок государствам ЕС.

    Оставшаяся часть в размере €230 млн будет направлена на финансирование военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine).

    Решения стали частью реализации политического соглашения стран ЕС в конце сентября о мобилизации €6,6 млрд на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF).

    С учетом последних решений общий объем поддержки Украины через Европейский фонд мира достиг €10,8 млрд. 9,9 млрд евро было направлено на возмещение военной помощи стран ЕС на военную помощь, а €950 млн - на военную подготовку украинских военнослужащих.

    Кроме того, Совет ЕС сообщил, что посредством фонда €3,5 млрд доходов от замороженных российских активов было направлено на удовлетворение трех приоритетных потребностей Украины: закупку боеприпасов, противовоздушную оборону и беспилотники. Военная техника стоимостью более €1,5 млрд была закуплена непосредственно у украинской оборонной промышленности.

    Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мер в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС, в том числе для укрепления военного и оборонного потенциала стран-партнеров.

    Европейский союз (ЕС) Европейский фонд мира (EPF)
    Aİ Avropa Sülh Fondu vasitəsilə 4,9 milyard avro ayırıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    21:57
    Фото
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы
    Внутренняя политика
    21:54
    В селе Гёйляр Шамахинского района сдан в эксплуатацию детский сад-ясли
    Внутренняя политика
    21:43
    Фото
    Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посмотрели матчи FIFA U-15
    Футбол
    21:35
    Президент Алжира одобрил отправку воинского контингента в Нигер
    Другие страны
    21:21
    ЕС выделил €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира
    Другие страны
    21:16
    В Ватикане заявили, что устранят проблему с армянскими фейками в Vatican News
    Медиа
    20:59
    Глава УМК отметил важность открытия посольства Ватикана в Азербайджане
    Внешняя политика
    20:56
    Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до конца января 2027г
    Другие страны
    20:44
    Магсад Гусейнов: Геополитическая напряженность мешает многостороннему разоружению
    Внешняя политика
    Лента новостей