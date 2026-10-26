ЕС выделил €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира

Совет ЕС принял решения о выделении €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF), что позволит продолжить финансирование военной тренировочной миссии ЕС и частично возместить странам Евросоюза затраты оказание военной помощи Украине.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Совет ЕС, большая часть суммы - €4,7 млрд, пойдет на возмещение военных поставок государствам ЕС.

Оставшаяся часть в размере €230 млн будет направлена на финансирование военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Решения стали частью реализации политического соглашения стран ЕС в конце сентября о мобилизации €6,6 млрд на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF).

С учетом последних решений общий объем поддержки Украины через Европейский фонд мира достиг €10,8 млрд. 9,9 млрд евро было направлено на возмещение военной помощи стран ЕС на военную помощь, а €950 млн - на военную подготовку украинских военнослужащих.

Кроме того, Совет ЕС сообщил, что посредством фонда €3,5 млрд доходов от замороженных российских активов было направлено на удовлетворение трех приоритетных потребностей Украины: закупку боеприпасов, противовоздушную оборону и беспилотники. Военная техника стоимостью более €1,5 млрд была закуплена непосредственно у украинской оборонной промышленности.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мер в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС, в том числе для укрепления военного и оборонного потенциала стран-партнеров.