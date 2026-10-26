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    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей "Хыныслы"

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 22:17
    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей Хыныслы

    В городе Шамахы 26 октября состоялось открытие детского сада-яслей "Хыныслы".

    Как сообщает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия, ознакомились с созданными условиями.

    Это дошкольное образовательное учреждение, построенное Фондом Гейдара Алиева, рассчитано на 110 мест. Здесь в отдельных корпусах для девочек и мальчиков имеются спальни, а также групповые комнаты, кабинет информатики и медпункт, музыкальный и гимнастический залы, гардеробная и столовая.

    Дошкольное учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием, а групповые комнаты – наглядными пособиями.

    Для отдыха детей установлены беседки, оборудована площадка с игровыми аттракционами.

    Заведующая детским садом-яслями Саида Захидова сообщила, что старое здание учреждения, построенное в 1969 году, пришло в непригодное состояние, в связи с чем возникла необходимость в новом здании. В новом детском саду-яслях дети будут обучаться и воспитываться в шести группах.

    В Азербайджане реализуются государственные программы по строительству новых дошкольных учреждений и реконструкции существующих. Развитие этой сферы находится и в центре постоянного внимания Фонда Гейдара Алиева. С 2014 года Фонд реализует программу "Развитие дошкольных образовательных учреждений", внося вклад в обучение и воспитание детей. Программа охватывает не только столицу, но и регионы страны, в том числе Шамахинский район. За последние годы в Шамахы был построен и введен в эксплуатацию ряд новых детских садов-яслей и школ.

    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей Хыныслы
    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей Хыныслы
    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей Хыныслы
    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей Хыныслы
    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей Хыныслы
    В городе Шамахы состоялось открытие детского сада-яслей Хыныслы
    Лейла Алиева Алена Алиева Шамахы
    Фото
    Şamaxı şəhərində Xınıslı körpələr evi-uşaq bağçasının açılışı olub
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    Khinisli nursery-kindergarten opened in Shamakhi city
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