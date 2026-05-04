Корея выступила за масштабирование инвестиций в ИИ и "зеленые технологии" через АБР

Азиатский банк развития (АБР) способен выполнить важнейшую функцию в качестве площадки для многостороннего сотрудничества в условиях текущих глобальных вызовов.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступил управляющий от Южной Кореи Юн Чхоль Ку в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

"Вызовы, стоящие перед нами сегодня, невозможно преодолеть усилиями одного государства, что делает необходимым углубление взаимодействия между всеми участниками. Именно в этом контексте АБР способен взять на себя центральную роль как площадка для координации совместных действий", - сказал Ю. Чхоль Ку.

Представитель Кореи обозначил три ключевых направления, призванных обеспечить устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Первое направление - обеспечение стабильности цепочек поставок. Геополитические противоречия выявили значительную уязвимость существующих логистических систем. Мы поддерживаем ориентацию АБР на повышение устойчивости поставок и работу с критически важными минеральными ресурсами и Корея готова деятельно участвовать в данных инициативах.

Второе - экологическая трансформация. Речь идет не только об охране окружающей среды, но и об укреплении энергетической безопасности. Мы призываем АБР наращивать объемы инвестиций в "зелёные технологии" на пространстве всего региона.

Третье - трансформация в области искусственного интеллекта (ИИ), который выступает основным двигателем инноваций и роста производительности. Он предоставляет развивающимся государствам принципиально новые возможности для совершения экономического прорыва", - подчеркнул Ю. Чхоль Ку.