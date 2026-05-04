    Корея выступила за масштабирование инвестиций в ИИ и "зеленые технологии" через АБР

    04 мая, 2026
    17:40
    Корея выступила за масштабирование инвестиций в ИИ и зеленые технологии через АБР

    Азиатский банк развития (АБР) способен выполнить важнейшую функцию в качестве площадки для многостороннего сотрудничества в условиях текущих глобальных вызовов.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступил управляющий от Южной Кореи Юн Чхоль Ку в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

    "Вызовы, стоящие перед нами сегодня, невозможно преодолеть усилиями одного государства, что делает необходимым углубление взаимодействия между всеми участниками. Именно в этом контексте АБР способен взять на себя центральную роль как площадка для координации совместных действий", - сказал Ю. Чхоль Ку.

    Представитель Кореи обозначил три ключевых направления, призванных обеспечить устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона.

    "Первое направление - обеспечение стабильности цепочек поставок. Геополитические противоречия выявили значительную уязвимость существующих логистических систем. Мы поддерживаем ориентацию АБР на повышение устойчивости поставок и работу с критически важными минеральными ресурсами и Корея готова деятельно участвовать в данных инициативах.

    Второе - экологическая трансформация. Речь идет не только об охране окружающей среды, но и об укреплении энергетической безопасности. Мы призываем АБР наращивать объемы инвестиций в "зелёные технологии" на пространстве всего региона.

    Третье - трансформация в области искусственного интеллекта (ИИ), который выступает основным двигателем инноваций и роста производительности. Он предоставляет развивающимся государствам принципиально новые возможности для совершения экономического прорыва", - подчеркнул Ю. Чхоль Ку.

    Cənubi Koreya ADB vasitəsilə süni intellekt və "yaşıl texnologiyalar"a investisiyaların artırılmasının tərəfdarı kimi çıxış edib
    S. Korea advocates for scaling up investments in AI, green technologies through ADB

