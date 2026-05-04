    В Азербайджане готовится отдельный законопроект в связи с неиспользуемыми землями

    • 04 мая, 2026
    • 17:18
    В Азербайджане готовится отдельный законопроект в связи с неиспользуемыми землями

    Министерство сельского хозяйства готовит отдельный законопроект, связанный с неиспользуемыми - необработанными землями.

    Как сообщает Report, об этом заявил завотделом министерства Ясер Абдуллаев на сегодняшнем заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса в ходе обсуждения предлагаемых изменений в закон "Об охране зеленых насаждений".

    "Ранее по данному вопросу был разработан законопроект, однако на рассмотрение парламента он не поступил. Мы предусматривали его как подпрограмму в рамках законопроекта. При этом предполагалось применение механизма, аналогичного действующему в Турции. Например, если собственник земли не использует ее в течение двух лет, государство сдает этот участок в аренду другому лицу от его имени, а арендная плата перечисляется на банковский счет владельца. Таким образом, государство стимулирует эффективное использование земельных участков", - подчеркнул он.

    Абдуллаев отметил, что в указанном документе также предусматривалось значительное увеличение налоговой нагрузки на неиспользуемые земельные участки. По его словам, сегодня взимается муниципальный налог, однако действующий механизм его применения пока не обеспечивает должного эффекта, в результате чего остается значительное количество неиспользуемых земель. При этом он добавил, что у этого явления есть и другие причины, и в дальнейшем планируются меры по их решению.

    Ясер Абдуллаев Милли Меджлис Министерство сельского хозяйства Азербайджана
    Azərbaycanda əkilməyən torpaqlarla bağlı ayrıca qanun layihəsi hazırlanır

