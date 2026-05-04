    Украина атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в РФ

    • 04 мая, 2026
    • 17:17
    Украина атаковала нефтеперекачивающую станцию Горький в РФ

    Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области России.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, были уничтожены два резервуара объемом по 50 тысяч кубических метров, также повреждено фильтрационное оборудование и складские помещения.

    Отмечается, что атака произошла 23 апреля. Объект принадлежит АО "Транснефть – Верхняя Волга".

    Нефтеперекачивающая станция "Горький" выполняет функции как главной, так и промежуточной станции, обеспечивая перекачку нефти из Западной Сибири к нефтеперерабатывающим предприятиям в центральных регионах России, а также на экспорт.

    Российско-украинский конфликт Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Нижегородская область Россия Украина
    Ukrayna dronları "Transneft"ə məxsus neft stansiyasına zərbə endirib
    Ukrainian drones destroy two 50,000 m³ oil tanks at Russian pumping station

