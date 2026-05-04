Украина атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в РФ
- 04 мая, 2026
- 17:17
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области России.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, были уничтожены два резервуара объемом по 50 тысяч кубических метров, также повреждено фильтрационное оборудование и складские помещения.
Отмечается, что атака произошла 23 апреля. Объект принадлежит АО "Транснефть – Верхняя Волга".
Нефтеперекачивающая станция "Горький" выполняет функции как главной, так и промежуточной станции, обеспечивая перекачку нефти из Западной Сибири к нефтеперерабатывающим предприятиям в центральных регионах России, а также на экспорт.
