    Страны Центральной Азии и Кавказа объединят инвестиционные советы в региональный альянс

    Страны Центральной Азии и Кавказа объединят инвестиционные советы в региональный альянс

    Финансы
    • 05 мая, 2026
    • 10:07
    Страны Центральной Азии и Кавказа объединят инвестиционные советы в региональный альянс

    В июне будет подписано соглашение о создании Регионального альянса инвестиционных советов Центральной Азии и Кавказа.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев на семинаре, посвященном прямым иностранным инвестициям в Центральной Азии, проходящего в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    По его словам, инициатива реализуется при поддержке Азиатского банка развития.

    "Создаваемый Региональный альянс инвестиционных советов Центральной Азии и Кавказа станет единой платформой для диалога, координации инвестиционной политики между странами-участницами и продвижения трансграничных проектов. Это позволит ускорить интеграцию региона в глобальные торговые и инвестиционные потоки, повысить его узнаваемость и конкурентоспособность инвестиционного климата, а также заложить основу для реализации крупных проектов совместно с ведущими международными финансовыми институтами и инвесторами", - отметил Дж. Ходжаев.

    Он добавил, что подписание меморандума ожидается в рамках 15-го Ташкентского международного инвестиционного форума, который пройдет 17-18 июня.

    Азиатский банк развития (АБР) Узбекистан Джамшид Ходжаев
    Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin İnvestisiya Şuraları regional alyansda birləşdiriləcək
    Central Asia and Caucasus to form regional investment alliance

