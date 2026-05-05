Страны Центральной Азии и Кавказа объединят инвестиционные советы в региональный альянс
- 05 мая, 2026
- 10:07
В июне будет подписано соглашение о создании Регионального альянса инвестиционных советов Центральной Азии и Кавказа.
Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев на семинаре, посвященном прямым иностранным инвестициям в Центральной Азии, проходящего в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).
По его словам, инициатива реализуется при поддержке Азиатского банка развития.
"Создаваемый Региональный альянс инвестиционных советов Центральной Азии и Кавказа станет единой платформой для диалога, координации инвестиционной политики между странами-участницами и продвижения трансграничных проектов. Это позволит ускорить интеграцию региона в глобальные торговые и инвестиционные потоки, повысить его узнаваемость и конкурентоспособность инвестиционного климата, а также заложить основу для реализации крупных проектов совместно с ведущими международными финансовыми институтами и инвесторами", - отметил Дж. Ходжаев.
Он добавил, что подписание меморандума ожидается в рамках 15-го Ташкентского международного инвестиционного форума, который пройдет 17-18 июня.