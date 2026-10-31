Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (январь-сентябрь, 2026)
- 31 октября, 2026
- 16:20
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Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру выплат по налогу на прибыль за январь- сентябрь этого года:
|
№
|
Банки
|
Размер уплаченного банками налога на прибыль(млн манатов)
|
Годовая динамика в размере уплаченного налога на прибыль
|
1
|
Kapital Bank
|
85,510
|
39,8%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
78,515
|
46,2%
|
3
|
PASHA Bank
|
38,477
|
-2,6%
|
4
|
Bank Respublika
|
12,770
|
11,0%
|
5
|
Access Bank
|
11,312
|
50,5%
|
6
|
Xalq Bank
|
10,566
|
-23,6%
|
7
|
Bank of Baku
|
7,899
|
-3,2%
|
8
|
Unibank
|
5,800
|
51,4%
|
9
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
5,475
|
6,9%
|
10
|
Yelo Bank
|
4,300
|
19,4%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
3,792
|
63,4%
|
12
|
Express Bank
|
2,533
|
51,9%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
2,522
|
91,8%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
1,457
|
12,5%
|
15
|
AFB Bank
|
0,000
|
-
|
16
|
Bank Eurasia
|
0,000
|
-
|
17
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,000
|
-
|
18
|
Premium Bank
|
0,000
|
-
|
19
|
Rabitabank
|
0,000
|
-
|
20
|
Turan Bank
|
0,000
|
-
|
21
|
Bank VTB Azerbaijan
|
(0,148)
|
-