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    Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (январь-сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 16:20
    Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (январь-сентябрь, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру выплат по налогу на прибыль за январь- сентябрь этого года:

    Банки

    Размер уплаченного банками налога на прибыль(млн манатов)

    Годовая динамика в размере уплаченного налога на прибыль

    1

    Kapital Bank

    85,510

    39,8%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    78,515

    46,2%

    3

    PASHA Bank

    38,477

    -2,6%

    4

    Bank Respublika

    12,770

    11,0%

    5

    Access Bank

    11,312

    50,5%

    6

    Xalq Bank

    10,566

    -23,6%

    7

    Bank of Baku

    7,899

    -3,2%

    8

    Unibank

    5,800

    51,4%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    5,475

    6,9%

    10

    Yelo Bank

    4,300

    19,4%

    11

    Azer-Turk Bank

    3,792

    63,4%

    12

    Express Bank

    2,533

    51,9%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    2,522

    91,8%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    1,457

    12,5%

    15

    AFB Bank

    0,000

    -

    16

    Bank Eurasia

    0,000

    -

    17

    Bank Melli Iran-Baku

    0,000

    -

    18

    Premium Bank

    0,000

    -

    19

    Rabitabank

    0,000

    -

    20

    Turan Bank

    0,000

    -

    21

    Bank VTB Azerbaijan

    (0,148)

    -
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