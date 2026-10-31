В Баку прошла конференция к годовщине первой трансплантации сердца на Южном Кавказе

В Баку в рамках "Недели трансплантации сердца" прошла международная конференция, приуроченная к годовщине первой в Азербайджане и на Южном Кавказе операции по пересадке донорского сердца.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие специалисты из Азербайджана, Турции, Великобритании и Беларуси.

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов отметил, что цель конференции - обсудить все этапы трансплантации: от диагностики и подготовки к операции до выбора донора, хирургического вмешательства и послеоперационного наблюдения.

Почетный председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Кямран Мусаев сообщил, что в настоящее время трансплантации сердца ожидают более 50 пациентов.

Глава правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егяна Аббасова подчеркнула важность включения операций по пересадке сердца и роговицы глаза в пакет услуг обязательного медицинского страхования.