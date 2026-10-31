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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    В Баку прошла конференция к годовщине первой трансплантации сердца на Южном Кавказе

    Здоровье
    • 31 октября, 2026
    • 16:27
    В Баку прошла конференция к годовщине первой трансплантации сердца на Южном Кавказе

    В Баку в рамках "Недели трансплантации сердца" прошла международная конференция, приуроченная к годовщине первой в Азербайджане и на Южном Кавказе операции по пересадке донорского сердца.

    Как передает Report, в мероприятии приняли участие специалисты из Азербайджана, Турции, Великобритании и Беларуси.

    Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов отметил, что цель конференции - обсудить все этапы трансплантации: от диагностики и подготовки к операции до выбора донора, хирургического вмешательства и послеоперационного наблюдения.

    Почетный председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Кямран Мусаев сообщил, что в настоящее время трансплантации сердца ожидают более 50 пациентов.

    Глава правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егяна Аббасова подчеркнула важность включения операций по пересадке сердца и роговицы глаза в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

    В Баку прошла конференция к годовщине первой трансплантации сердца на Южном Кавказе
    В Баку прошла конференция к годовщине первой трансплантации сердца на Южном Кавказе
    В Баку прошла конференция к годовщине первой трансплантации сердца на Южном Кавказе
    В Баку прошла конференция к годовщине первой трансплантации сердца на Южном Кавказе

    Трансплантация органов Кямран Мусаев
    Фото
    Azərbaycanda ürək transplantasiyasının birinci ildönümünə həsr olunan konfrans keçirilib
    44 filmi
    44 filmi

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