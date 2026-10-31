Тарлан Ахмедов: ЧМ U-15 в Баку стал стимулом для развития азербайджанского футбола

Прошедшие в Баку чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 дали импульс развитию азербайджанского футбола.

Об этом заявил Report футбольный эксперт Тарлан Ахмедов.

Он отметил высокий уровень организации турнира.

"Соревнование, в котором приняли участие команды из 189 стран, стало примером внимания нашего государства к развитию спорта и свидетельством международного авторитета Азербайджана. Приезд в Баку таких представителей мирового футбола, как президент FIFA Джанни Инфантино, Арсен Венгер, Христо Стоичков и Пьерлуиджи Коллина, говорит о большом интересе к турниру".

Ахмедов оценил выступление сборной Азербайджана и перспективы на будущее:

"Хотя наша сборная не показала высокого результата, участие детей впервые в таком международном турнире - это большой опыт. В составе есть несколько перспективных игроков. 15 лет считается переходным периодом, и при грамотной работе с футболистами этой возрастной группы в будущем можно подготовить сильных игроков. Накануне чемпионата мира среди футболистов до 20 лет, который пройдет в Азербайджане в следующем году, этот турнир стал полезным испытанием как для АФФА, так и для наших команд".

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат мира и фестиваль U-15, организованный в Баку, на 84-м месте.