Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Тарлан Ахмедов: ЧМ U-15 в Баку стал стимулом для развития азербайджанского футбола

    Футбол
    • 31 октября, 2026
    • 16:18
    Тарлан Ахмедов: ЧМ U-15 в Баку стал стимулом для развития азербайджанского футбола

    Прошедшие в Баку чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 дали импульс развитию азербайджанского футбола.

    Об этом заявил Report футбольный эксперт Тарлан Ахмедов.

    Он отметил высокий уровень организации турнира.

    "Соревнование, в котором приняли участие команды из 189 стран, стало примером внимания нашего государства к развитию спорта и свидетельством международного авторитета Азербайджана. Приезд в Баку таких представителей мирового футбола, как президент FIFA Джанни Инфантино, Арсен Венгер, Христо Стоичков и Пьерлуиджи Коллина, говорит о большом интересе к турниру".

    Ахмедов оценил выступление сборной Азербайджана и перспективы на будущее:

    "Хотя наша сборная не показала высокого результата, участие детей впервые в таком международном турнире - это большой опыт. В составе есть несколько перспективных игроков. 15 лет считается переходным периодом, и при грамотной работе с футболистами этой возрастной группы в будущем можно подготовить сильных игроков. Накануне чемпионата мира среди футболистов до 20 лет, который пройдет в Азербайджане в следующем году, этот турнир стал полезным испытанием как для АФФА, так и для наших команд".

    Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат мира и фестиваль U-15, организованный в Баку, на 84-м месте.

    Tərlan Əhmədov: "U-15 dünya çempionatı futbolumuzun inkişafı üçün böyük təcrübə oldu"
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