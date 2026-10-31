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    Азер Байрамов: Азербайджан расширяет применение ИИ для развития науки и подготовки кадров

    ИКТ
    • 31 октября, 2026
    • 16:04
    Азер Байрамов: Азербайджан расширяет применение ИИ для развития науки и подготовки кадров

    Азербайджан последовательно принимает меры по расширению применения искусственного интеллекта для развития научных исследований и укрепления потенциала квалифицированных кадров.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов на Demo Day - итоговом мероприятии глобальной инновационной программы "Startup School 4: Five Continents – 500 Startups", организованной порталом Enterprise Azerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    По его словам, одним из преимуществ Азербайджана являются молодые кадры, открытые новым технологиям.

    "Центр лидерства и инноваций, открывшийся на днях в Баку в рамках сотрудничества с престижным испанским университетом IE, будет способствовать развитию инновационной экосистемы страны, внедрению международного опыта и передовых знаний, а также подготовке будущих лидеров и специалистов с инновационным мышлением. В рамках национальной программы, направленной на обеспечение непрерывного обучения, гражданам предоставляются бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту, анализу данных и предпринимательству. Кроме того, Азербайджанский акселератор навыков, реализуемый совместно со Всемирным экономическим форумом, объединяет государство, бизнес и образовательные учреждения для формирования навыков, соответствующих будущим потребностям рынка труда", - сказал Байрамов.

    Замминистра отметил, что Азербайджан представляет собой для стартапов не только внутренний рынок, но и платформу для выхода на более широкие региональные рынки.

    "Наша страна, расположенная на пересечении коридоров Восток–Запад и Север–Юг, превращается в транспортный и цифровой узел, связывающий рынки Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и стран Персидского залива. Стабильная макроэкономическая ситуация, меры стимулирования инвестиций, суверенный кредитный рейтинг, последовательные реформы, новые налоговые льготы и государственная инновационная стратегия создают предсказуемые условия для инвесторов. Неслучайно сегодня здесь собрались стартапы, инвесторы и наставники с разных континентов. Азербайджан движется к экономике, основанной на знаниях, технологиях и инновациях, и стартапы будут способствовать укреплению нашей новой экономики. Решающую роль в этом процессе должно играть партнерство государства, бизнеса и экспертов", - подчеркнул он.

    Азер Байрамов Искусственный интеллект (ИИ) Стартапы Инновации
    Nazir müavini: "Süni intellektin tətbiqini genişləndirmək üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir"
    Azerbaijan expanding use of AI for research, workforce development
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