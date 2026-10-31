Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2026
    • 16:30
    Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН

    Азербайджан приветствует инициативу по выдвижению Генерального секретаря ОБСЕ, посла Феридуна Синирлиоглу на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).

    Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос медиа.

    "Мы подчеркиваем важность процесса выборов, основанного на профессиональных качествах кандидатов, их международном и дипломатическом опыте, беспристрастности и способности формировать консенсус среди государств-членов, руководствуясь принципами и целями Устава ООН.

    Верим, что в результате продолжающихся консультаций и конструктивного диалога между государствами-членами будет принято соответствующее решение, которое укрепит возможности ООН более эффективно отвечать на современные глобальные вызовы", - сказал он.

    Айхан Гаджизаде Феридун Синирлиоглу Организация Объединённых Наций (ООН) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
    XİN: Feridun Sinirlioğlunun BMT-nin Baş katibi vəzifəsinə namizədliyinin irəli sürülməsi təşəbbüsünü alqışlayırıq
    Azerbaijan welcomes nomination of OSCE SecGen for UN chief post
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    17:05
    В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов
    Происшествия
    16:59
    В Ирландии при нападении на центр размещения мигрантов погиб мужчина
    Другие страны
    16:58
    На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября
    Внутренняя политика
    16:56
    В Египте при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 10 человек
    Другие страны
    16:55
    Аль-Будайви: Арабские страны готовы к диалогу с Ираном, но ждут ответных шагов
    Другие страны
    16:51
    Численность джейранов в Ширванском национальном парке превысила 7 тыс.
    Экология
    16:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    16:30
    Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
    Внешняя политика
    16:28
    Джавид Абдуллаев: Развитие стартапов требует устойчивого энергоснабжения
    Энергетика
    Лента новостей