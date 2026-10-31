Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
- 31 октября, 2026
- 16:30
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Азербайджан приветствует инициативу по выдвижению Генерального секретаря ОБСЕ, посла Феридуна Синирлиоглу на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).
Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос медиа.
"Мы подчеркиваем важность процесса выборов, основанного на профессиональных качествах кандидатов, их международном и дипломатическом опыте, беспристрастности и способности формировать консенсус среди государств-членов, руководствуясь принципами и целями Устава ООН.
Верим, что в результате продолжающихся консультаций и конструктивного диалога между государствами-членами будет принято соответствующее решение, которое укрепит возможности ООН более эффективно отвечать на современные глобальные вызовы", - сказал он.