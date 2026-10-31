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    Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом по вопросам безопасности и судоходства

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 16:20
    Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом по вопросам безопасности и судоходства

    Глава украинского государства Владимир Зеленский обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы безопасности, укрепления двустороннего партнерства и судоходства в Черном море.

    Как передает Report, Зеленский сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях по прибытии в Стамбул.

    "Впереди важные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем для укрепления защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы относительно судоходства в Черном море", - написал он.

    Кроме того, в рамках визита запланирована встреча Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.

    Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Российско-украинский конфликт Черное море
    Zelenski təhlükəsizlik və gəmiçilik məsələləri üzrə danışıqlar aparmaq üçün İstanbula gəlib
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