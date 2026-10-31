Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом по вопросам безопасности и судоходства
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 16:20
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Глава украинского государства Владимир Зеленский обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы безопасности, укрепления двустороннего партнерства и судоходства в Черном море.
Как передает Report, Зеленский сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях по прибытии в Стамбул.
"Впереди важные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем для укрепления защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы относительно судоходства в Черном море", - написал он.
Кроме того, в рамках визита запланирована встреча Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.
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