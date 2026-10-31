Zelenski təhlükəsizlik və gəmiçilik məsələləri üzrə danışıqlar aparmaq üçün İstanbula gəlib
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2026
- 16:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ukraynanın dövlət başçısı Volodimir Zelenski Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təhlükəsizlik, ikitərəfli tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi və Qara dənizdə gəmiçilik məsələlərini müzakirə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, Zelenski bu barədə İstanbula çatdıqdan sonra öz sosial şəbəkə səhifələrində bildirib.
"Qarşıda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mühüm danışıqlar var. Xalqlarımızın müdafiəsinin, Türkiyə ilə dövlətlərarası tərəfdaşlığın və real diplomatik perspektivlərin gücləndirilməsi üçün çalışırıq. Qara dənizdə gəmiçiliklə bağlı vacib məsələlər var", - o yazıb.
Bundan əlavə, səfər çərçivəsində Zelenskinin Ümumdünya Patriarxı Varfolomeylə görüşü planlaşdırılır.
Son xəbərlər
17:22
Azərbaycan ayaqqabı istehsalını 58 %-dən çox artırıbSənaye
17:13
İrlandiyada miqrantların qaldığı mərkəzə hücum edilib, ölən və yaralanan varDigər ölkələr
17:10
Sabir Allahquliyev: "Legionersiz oynamağımız nəticəyə təsir etdi"Futbol
17:06
Misirdə yük maşınının mikroavtobusla toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölübDigər ölkələr
17:05
Əl-Budeyvi: Ərəb ölkələri İranla dialoqa hazırdır, lakin qarşılıqlı addımlar gözləyirDigər ölkələr
16:57
Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 %-ə yaxın artırıbSənaye
16:50
Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda daha bir qarşılaşma baş tutubFutbol
16:45
Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaqDaxili siyasət
16:44
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıbHadisə