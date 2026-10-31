Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Джавид Абдуллаев: Развитие стартапов требует устойчивого энергоснабжения

    Энергетика
    • 31 октября, 2026
    • 16:28
    Джавид Абдуллаев: Развитие стартапов требует устойчивого энергоснабжения

    Формирование стартап-экосистемы невозможно без устойчивого энергоснабжения.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев, выступая на Demo Day - итоговом мероприятии глобальной инновационной программы "Startup School 4: Five Continents – 500 Startups", организованной порталом Enterprise Azerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    "Мы являемся свидетелями того, как в результате изменений в этой экосистеме меняются требования к энергетическим системам и их качественным характеристикам. Создание крупных дата-центров в Азербайджане, институциональные изменения, связанные с цифровым развитием, и решения, принятые правительством, выводят на первый план вопрос устойчивого энергоснабжения", - отметил он.

    По его словам, одним из условий обеспечения этой устойчивости является использование возобновляемых источников энергии. При этом их применение необходимо грамотно планировать с учетом потребностей экономики страны.

    "Не случайно мощность дата-центров измеряется в мегаваттах. Это показывает, насколько напрямую их работа зависит от энергоснабжения", - подчеркнул он.

    Джавид Абдуллаев Дата-центры Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Стартапы
    Cavid Abdullayev: "Startap ekosistemi formalaşdırmaq dayanıqlı enerji təchizatı olmadan mümkün deyil"
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    17:05
    В Азербайджане за сутки изъята очередная партия незаконного оружия и боеприпасов
    Происшествия
    16:59
    В Ирландии при нападении на центр размещения мигрантов погиб мужчина
    Другие страны
    16:58
    На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября
    Внутренняя политика
    16:56
    В Египте при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 10 человек
    Другие страны
    16:55
    Аль-Будайви: Арабские страны готовы к диалогу с Ираном, но ждут ответных шагов
    Другие страны
    16:51
    Численность джейранов в Ширванском национальном парке превысила 7 тыс.
    Экология
    16:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    16:30
    Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
    Внешняя политика
    16:28
    Джавид Абдуллаев: Развитие стартапов требует устойчивого энергоснабжения
    Энергетика
    Лента новостей