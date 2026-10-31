Джавид Абдуллаев: Развитие стартапов требует устойчивого энергоснабжения

Формирование стартап-экосистемы невозможно без устойчивого энергоснабжения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев, выступая на Demo Day - итоговом мероприятии глобальной инновационной программы "Startup School 4: Five Continents – 500 Startups", организованной порталом Enterprise Azerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

"Мы являемся свидетелями того, как в результате изменений в этой экосистеме меняются требования к энергетическим системам и их качественным характеристикам. Создание крупных дата-центров в Азербайджане, институциональные изменения, связанные с цифровым развитием, и решения, принятые правительством, выводят на первый план вопрос устойчивого энергоснабжения", - отметил он.

По его словам, одним из условий обеспечения этой устойчивости является использование возобновляемых источников энергии. При этом их применение необходимо грамотно планировать с учетом потребностей экономики страны.

"Не случайно мощность дата-центров измеряется в мегаваттах. Это показывает, насколько напрямую их работа зависит от энергоснабжения", - подчеркнул он.