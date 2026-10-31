Сирия может присоединиться к Мекканскому оборонному альянсу

Дамаск обсуждает перспективу вступления в Мекканский оборонный альянс, объединяющий Саудовскую Аравию, Турцию и Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом заявил глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шибани на конференции IISS Manama Dialogue в Бахрейне.

"В настоящее время ведутся обсуждения с целью оценки возможности вступления Сирии в Мекканский альянс", - сказал министр.

По его словам, сегодня ни одна страна региона не может самостоятельно обеспечить свою безопасность. Аш-Шибани подчеркнул, что безопасность Персидского залива является частью безопасности региона Сирии, добавив, что Дамаск поддерживает страны Залива в противостоянии трансграничным вооруженным группировкам.

Отметим, что Мекканское соглашение о совместной обороне было подписано 7 августа. Документ предусматривает, что нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как нападение на всех.

Соглашение предусматривает создание механизмов с участием глав Минобороны, МИД и начальников Генштабов, осуществление координации на самом высоком уровне. Старт сотрудничеству будет дан командно-штабными и полевыми учениями, а на более поздних этапах перерастет в совместные учения с участием сухопутных, морских, воздушных сил, средств противовоздушной обороны и беспилотных систем.