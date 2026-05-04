Рашад Исмаилов обсудил с послом Турции подготовку к WUF13

Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов обсудил с послом Турции Биролом Акгюном подготовку к WUF13.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сфере охраны окружающей среды.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Азербайджане 17-22 мая, и ко Всемирному дню окружающей среды.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.