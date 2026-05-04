    Рашад Исмаилов обсудил с послом Турции подготовку к WUF13

    04 мая, 2026
    • 17:34
    Рашад Исмаилов обсудил с послом Турции подготовку к WUF13

    Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов обсудил с послом Турции Биролом Акгюном подготовку к WUF13.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сфере охраны окружающей среды.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Азербайджане 17-22 мая, и ко Всемирному дню окружающей среды.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Рашад Исмаилов WUF13 Бирол Акгюн Всемирный форум городов (WUF13)
    Rəşad İsmayılov Türkiyə səfiri ilə WUF13-ə hazırlığı müzakirə edib
    Minister Rashad Ismayilov, Turkish ambassador mull WUF13 preparations

