    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 01 may, 2026
    • 22:34
    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib
    Rəşad Nəbiyev

    Azərbaycan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) ilə Orta Dəhliz və xüsusilə Zəngəzur dəhlizinin, o cümlədən Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrdə mümkün iştirakı məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının icraçı direktoru Elisabetta Falcetti ilə görüş keçirdik", - nazir qeyd edib.

    Görüşdə eyni zamanda şəhər nəqliyyatı, eləcə də kibertəhlükəsizlik, süni intellekt və elektron hökumət sahələrində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

