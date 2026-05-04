İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    İlham Əliyev bu gün İrəvanda keçirilən "Avropa Siyasi Birliyi"nin VIII sammitinə videoəlaqə vasitəsilə qoşulacaq

    Xarici siyasət
    • 04 may, 2026
    • 09:34
    İlham Əliyev bu gün İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin VIII sammitinə videoəlaqə vasitəsilə qoşulacaq

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün videoəlaqə vasitəsilə İrəvanda keçirilən "Avropa Siyasi Birliyi"nin VIII sammitinə qoşulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, açılış sessiyasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Kanadanın Baş naziri Mark Karninin çıxışları nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitlərində mütəmadi olaraq iştirak edir. Sonuncu dəfə İlham Əliyev Birliyin Tirana və Kopenhagendə keçirilmiş sammitlərinə qatılmışdı.

    Xatırladaq ki, "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti 2028-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək.

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyi İrəvan
    Ильхам Алиев присоединится по видеосвязи к саммиту ЕПС в Ереване
    Ilham Aliyev to join EPC summit in Yerevan via video link

    Son xəbərlər

    12:29

    Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasında dayanaqılı sülhə ümid edir

    Digər ölkələr
    12:27

    Gündüz İsmayılov: Naxçıvanda qılınan vəhdət namazı müsəlmanlar arasında birliyin nümunəsidir

    Din
    12:24

    İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib

    Xarici siyasət
    12:24

    İlham Əliyev: Azərbaycan "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib

    Region
    12:23

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana 12 min ton neft məhsulları göndərib

    Xarici siyasət
    12:21

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıqdır

    Xarici siyasət
    12:20

    Aİ: Türkiyənin Ermənistanda ASB sammitində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Region
    12:19

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib

    Xarici siyasət
    12:10

    Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub

    Ədəbiyyat
    Bütün Xəbər Lenti