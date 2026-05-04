Ильхам Алиев присоединится по видеосвязи к саммиту ЕПС в Ереване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по видеосвязи присоединится к VIII саммиту "Европейского политического сообщества" (ЕПС) в Ереване.

Как сообщает Report, на открытии сессии наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предусмотрены выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни.

Отметим, что президент Азербайджана регулярно участвует в саммитах "Европейского политического сообщества". В последний раз Ильхам Алиев принимал участие в саммитах ЕПС, проведенных в Тиране и Копенгагене.

Напомним, что саммит "Европейского политического сообщества" в 2028 году пройдет в Азербайджане.