    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) вопросы развития Среднего коридора и, в частности, Зангезурского коридора, включая транспортную инфраструктуру Нахчывана, а также возможное участие банка в реализуемых в этом направлении проектах.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.

    "Мы провели встречу с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития Элизабеттой Фальчетти", - отметил министр.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах городского транспорта, кибербезопасности, искусственного интеллекта и электронного правительства.

    Европейский банк реконструкции и развития Нахчыван Рашад Набиев
    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

