Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана
Инфраструктура
- 01 мая, 2026
- 23:08
Азербайджан обсудил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) вопросы развития Среднего коридора и, в частности, Зангезурского коридора, включая транспортную инфраструктуру Нахчывана, а также возможное участие банка в реализуемых в этом направлении проектах.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.
"Мы провели встречу с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития Элизабеттой Фальчетти", - отметил министр.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах городского транспорта, кибербезопасности, искусственного интеллекта и электронного правительства.
Последние новости
