В Баку началась регистрация волонтеров для Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

В Баку началась регистрация волонтеров для Гран-при Азербайджана гонок "Формула 1" чемпионата 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Операционную компанию Бакинской городской трассы, заявку могут подать лица, чей возраст превышает 16 лет.

При отборе преимущество будет отдаваться кандидатам со знанием иностранных языков.

Отметим, что в 2025 году было подано более 30 тысяч заявок, из которых отобрали около 2 тысяч человек.

Гран-при Азербайджана в 2026 году пройдет 24–26 сентября.