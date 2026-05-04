    • 04 may, 2026
    • 13:57
    Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü qeydiyyatı başlanıb

    Bu il Bakıda keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllülərin qeydiyyatı başlanıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.

    Könüllülər üçün minimum yaş həddi 16 yaşdır.

    Bildirilib ki, xarici dil biliklərinə malik namizədlərə seçim prosesində üstünlük veriləcək.

    2025-ci ildə rekord sayda – 30 mindən çox müraciət qeydə alınıb, onlardan yalnız 2 min könüllü seçilib ki, bu da proqramın yüksək rəqabət səviyyəsini göstərir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.

    В Баку началась регистрация волонтеров для Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

