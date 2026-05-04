Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В апреле в Баку и на Абшероне температура превышала норму 21 день

    Экология
    • 04 мая, 2026
    • 14:07
    В апреле в Баку и на Абшероне температура превышала норму 21 день

    В апреле текущего года погода в Баку и на Абшеронском полуострове заметно отклонилась от климатической нормы: большую часть месяца температура держалась выше привычных значений.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

    По его словам, в течение месяца температура воздуха 21 день превышала климатическую норму, в то время как лишь 6 дней была ниже нормы и 3 дня соответствовала ей. Среднемесячная температура составила 13°C, что на 1°C выше нормы.

    Максимальная температура на Абшероне была зафиксирована 3 апреля - до 25°C тепла в Сумгайыте, а в регионах - 27 апреля, когда в Евлахе воздух прогрелся до 29°C. Минимальные значения наблюдались 9 апреля в Бина - 6°C тепла, а в высокогорных районах 16 апреля температура опустилась до 12°C мороза (Шахдаг).

    В целом по регионам осадки фиксировались в течение 27 дней. Наибольшее количество выпало в Баку и на Абшероне - 111 мм (479% месячной нормы).

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Назим Махмудов
    Apreldə Bakı və Abşeronda temperatur 21 gün normadan yuxarı olub - RƏSMİ

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей