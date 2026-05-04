В апреле в Баку и на Абшероне температура превышала норму 21 день

В апреле текущего года погода в Баку и на Абшеронском полуострове заметно отклонилась от климатической нормы: большую часть месяца температура держалась выше привычных значений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, в течение месяца температура воздуха 21 день превышала климатическую норму, в то время как лишь 6 дней была ниже нормы и 3 дня соответствовала ей. Среднемесячная температура составила 13°C, что на 1°C выше нормы.

Максимальная температура на Абшероне была зафиксирована 3 апреля - до 25°C тепла в Сумгайыте, а в регионах - 27 апреля, когда в Евлахе воздух прогрелся до 29°C. Минимальные значения наблюдались 9 апреля в Бина - 6°C тепла, а в высокогорных районах 16 апреля температура опустилась до 12°C мороза (Шахдаг).

В целом по регионам осадки фиксировались в течение 27 дней. Наибольшее количество выпало в Баку и на Абшероне - 111 мм (479% месячной нормы).