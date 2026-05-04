    Masato Kanda: "Yaxın Şərqdəki hadisələr Asiya-Sakit Okean regionunun bütün sektorlarına təsir göstərib"

    Masato Kanda: Yaxın Şərqdəki hadisələr Asiya-Sakit Okean regionunun bütün sektorlarına təsir göstərib

    Yaxın Şərqdəki hadisələr Asiya-Sakit Okean regionunun bütün sektorlarına təsir göstərib.

    "Report"un Səmərqənddə ezam olunan müxbirinin verdiyi məlumata görə, bu barədə Asiya İnkişaf Bankının (ADB) prezidenti Masato Kanda ADB Direktorlar Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində keçirilən "ADB Insight" tədbirində bildirib.

    "Bu, enerjiyə və bütün digər sektorlara toxunur, çünki hava səyahətlərinin dəyəri və enerji qiymətləri hər şeyə təsir göstərir. Kənd təsərrüfatına gəldikdə isə, gübrələrin qiymətləri artıq 50%-ə qədər artıb. Bu, təbii ki, ərzaq qiymətlərində özünü göstərəcək. Asiya-Sakit Okean regionunda bəzi ölkələr Fars körfəzi ölkələrindən gələn pul köçürmələrindən çox asılıdır. Məsələn, Nepalda onlar ÜDM-in 25%-ni, Pakistanda isə 5%-dən çoxunu təşkil edir", - deyə M. Kanda qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, çətin vəziyyət şübhəsiz ki, turizm sektorunu narahat edir: "Maldiv adaları, Şri-Lanka, Tayland - bu ölkələrin çoxu çox gözəldir, lakin turistlərdən asılıdır. Dubay, Doha və Əbu-Dabi kimi Yaxın Şərq nəqliyyat mərkəzlərində nəqliyyat hazırda təzyiq altındadır. Vəziyyət son dərəcə ağırdır, ehtimal ki, qismən də regionumuzun enerji resurslarından asılılığı ilə bağlıdır".

    Bundan əlavə, M. Kandanın vurğuladığı kimi, maliyyə bazarı da nəticələrini hiss edir: "Səhm qiymətləri 3% düşüb, istiqraz gəlirləri 28 bazis bəndi artıb və Hindistan rupisi, İndoneziya rupisi və Filippin pesosu da daxil olmaqla valyutalar kəskin şəkildə dəyərdən düşüb. Regiondan 28 milyard ABŞ dolları məbləğində kapital axını var. Beləliklə, hər şey çox ciddidir".

    Масато Канда: События на Ближнем Востоке затронули все сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе
    Masato Kanda: Events in Middle East have affected all sectors in Asia-Pacific region

