    Масато Канда: События на Ближнем Востоке затронули все сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    04 мая, 2026
    • 08:37
    Масато Канда: События на Ближнем Востоке затронули все сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    События на Ближнем Востоке затронули все сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда на мероприятии "ADB Insight" в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    "Это затрагивает энергетику и все остальные сектора из-за стоимости авиаперелетов и цен на энергоносители, которые влияют на все. Что касается сельского хозяйства, цены на удобрения уже выросли на целых 50%. Разумеется, это отразится на ценах на продовольствие. В Азиатско-Тихоокеанском регионе некоторые страны сильно зависят от денежных переводов из стран Персидского залива. Например, в Непале они составляют 25% ВВП, а в Пакистане - более 5%", - отметил М. Канда.

    По его словам, это действительно сложная ситуация и безусловно, касается сектора туризма.

    "Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд - многие из этих стран очень красивы, но зависимы от туристов. А в транспортных узлах Ближнего Востока, таких как Дубай, Доха или Абу-Даби, перевозки сейчас находятся под давлением. Ситуация крайне тяжелая, вероятно, отчасти из-за зависимости нашего региона от энергоносителей", - отметил глава банка.

    Более того, как подчеркнул М. Канда, финансовый рынок также ощущает на себе последствия.

    "Цены на акции упали на 3%, доходность облигаций выросла на 28 базисных пунктов, а курсы валют сильно обесценились, включая индийскую рупию, индонезийскую рупию и филиппинское песо. Наблюдается отток капитала из региона в размере 28 млрд долларов США. Так что все очень серьезно. Последствий очень много", - добавил президент.

