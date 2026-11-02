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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Cud Bellinqem "Real"da yeni nailiyyətlərə imza atıb

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 09:42
    Cud Bellinqem Realda yeni nailiyyətlərə imza atıb

    İngiltərə millisinin futbolçusu Cud Bellinqem İspaniyanın "Real" klubunda bir sıra nailiyyətlərə imza atıb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi buna "Rasinq"ə qalib gəldikləri (3:0) La Liqanın XI turunun oyununda nail olub.

    O, "Kral klubu"nun heyətində 50-ci dəfə fərqlənib. 23 yaşlı oyunçu bu göstəriciyə 154-cü matçda çatıb.

    Bellinqem Madrid təmsilçisinin tarixində 50 qol vuran 50-ci futbolçudur. O, debüt etdiyi 2023/2024 mövsümündən bəri bütün turnirlərdə 50 qol vuran La Liqadakı yeganə yarımmüdafiəçidir.

    Bundan əlavə, futbolçu "Real"da 49 qola imza atmış Zinəddin Zidanı da üstələyib.

    Cud Bellinqem Zinəddin Zidan Real Madrid FK
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