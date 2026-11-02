Cud Bellinqem "Real"da yeni nailiyyətlərə imza atıb
Futbol
- 02 noyabr, 2026
- 09:42
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İngiltərə millisinin futbolçusu Cud Bellinqem İspaniyanın "Real" klubunda bir sıra nailiyyətlərə imza atıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi buna "Rasinq"ə qalib gəldikləri (3:0) La Liqanın XI turunun oyununda nail olub.
O, "Kral klubu"nun heyətində 50-ci dəfə fərqlənib. 23 yaşlı oyunçu bu göstəriciyə 154-cü matçda çatıb.
Bellinqem Madrid təmsilçisinin tarixində 50 qol vuran 50-ci futbolçudur. O, debüt etdiyi 2023/2024 mövsümündən bəri bütün turnirlərdə 50 qol vuran La Liqadakı yeganə yarımmüdafiəçidir.
Bundan əlavə, futbolçu "Real"da 49 qola imza atmış Zinəddin Zidanı da üstələyib.
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