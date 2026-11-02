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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    "Legion Financial" 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    • 02 noyabr, 2026
    • 09:45
    Legion Financial 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Azərbaycanda lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olan "Legion Financial" ASC "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) 1 milyon manat dəyərində istiqraz yerləşdirməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 10 000 ədəd faizli, adlı, təminatsız, sənədsiz istiqrazdan gedir.

    Qiymətli kağızlar kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 12 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 16 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    Legion Financial ASC İstiqraz emissiyası Bakı Fond Birjası QSC
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