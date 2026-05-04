"Liverpul" 2014/2015 mövsümündən sonra məğlubiyyət sayında ən pis göstəricisinə imza atıb
Futbol
- 04 may, 2026
- 09:33
"Liverpul" komandası 2014/2015 mövsümündən sonra İngiltərə Premyer Liqasında məğlubiyyət sayında ən pis göstəricisinə imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Arne Slotun baş məşqçisi olduğu kollektivin ötən gün XXXV turda "Mançester Yunayted"ə uduzması (2:3) ilə reallaşıb.
Beləliklə, Mersisayd təmsilçisi 11-ci dəfə meydanı xalsız tərk edib.
"Qırmızılar" 2014/2015 mövsümündə 12 məğlubiyyət almışdı.
Xatırladaq ki, son ölkə çempionu hazırda 58 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.
