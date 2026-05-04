ADB prezidenti: "Hazırkı enerji böhranı pandemiyanın nəticələrini üstələyir"
- 04 may, 2026
- 08:59
Yaxın Şərqdəki mövcud böhranın yaratdığı neft və qaz çatışmazlığı artıq qlobal iqtisadiyyata əhəmiyyətli dərəcədə təzyiq göstərməyə başlayır.
"Report"un Səmərqənddə ezam olunan müxbirinin verdiyi məlumata görə, bu barədə Asiya İnkişaf Bankının (ADB) prezidenti Masato Kanda ADB Direktorlar Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində keçirilən "ADB Insight" tədbirində bildirib.
"Bundan əlavə, enerji şokunun nəticələrinin uzunmüddətli olacağı və sənayedən nəqliyyata qədər geniş sektorlara təsir edəcəyi təxmin edilir", - deyə Masato Kanda vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, həm tələb, həm də təklif şoklarına səbəb olan COVID-19 pandemiyasından fərqli olaraq, hazırkı böhran əsasən enerji sektorunda cəmləşmiş təklif şokudur. Bundan əlavə, M. Kandanın sözlərinə görə, onun miqyası həm pandemiyanın nəticələrini, həm də Ukraynadakı münaqişənin ilkin mərhələsini üstələyir:
"Neft və qaz çatışmazlığı müəyyən mənada tarixdə görünməmiş bir vəziyyətdir. Bu, həqiqətən də dəhşətli bir vəziyyətdir. İndi isə nəticələri digər sənaye sahələrinə də yayılır. Müəyyən bir zaman gecikməsi var: artan enerji və hava səyahəti xərclərinin digər malların qiymətlərində əks olunması üçün vaxt lazımdır. Beləliklə, düşünürəm ki, bu, uzunmüddətli bir vəziyyət olacaq".
ADB prezidenti qeyd edib ki, əlavə təzyiq amili istehsal və nəqliyyat güclərinin məhv olmasıdır ki, onların bərpası aylar və hətta illərlə çəkə bilər.