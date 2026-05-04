    Президент АБР: Текущий энергетический кризис превосходит последствия пандемии

    Дефицит нефти и газа, вызванный текущим кризисом на Ближнем Востоке, носит во многом беспрецедентный характер и уже начинает оказывать масштабное давление на глобальную экономику.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда на мероприятии "ADB Insight", прошедшем в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

    "При этом последствия энергетического шока, по оценкам, будут долгосрочными и затронут широкий спектр отраслей - от промышленности до транспорта", - сказал президент банка.

    По его словам, в отличие от пандемии COVID-19, которая одновременно вызвала шоки спроса и предложения, текущий кризис представляет собой преимущественно шок предложения, сосредоточенный в энергетическом секторе. При этом его масштаб, по оценке М.Канды, превышает как последствия пандемии, так и начальный этап конфликта в Украине.

    "Дефицит нефти и газа в некотором смысле беспрецедентен для истории. Это действительно тяжелая ситуация. И сейчас последствия распространяются на другие отрасли. Существует определенный временной лаг: требуется время, чтобы рост стоимости энергии и авиаперевозок отразился на ценах других товаров. Так что, я думаю, это надолго", - отметил он.

    Дополнительным фактором давления, по словам главы АБР, остаются разрушенные производственные и транспортные мощности, восстановление которых может занять месяцы или даже годы.

    Масато Канда Азиатский банк развития (АБР) Энергетический кризис
    ADB prezidenti: "Hazırkı enerji böhranı pandemiyanın nəticələrini üstələyir"
    ADB president says current energy crisis surpasses pandemic impact

