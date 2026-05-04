    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.05.2026)

    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,02 % artaraq 1,9938 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,2704 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9938

    100 Rusiya rublu

    2,2704

    1 Avstraliya dolları

    1,2252

    1 Belarus rublu

    0,6031

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1155

    1 Çexiya kronu

    0,0818

    1 Çin yuanı

    0,2489

    1 Danimarka kronu

    0,2668

    1 Gürcü larisi

    0,6337

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3097

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1844

    1 İsveçrə frankı

    2,1766

    1 İsrail şekeli

    0,5757

    1 Kanada dolları

    1,2509

    1 Küveyt dinarı

    5,5243

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3668

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5511

    1 Moldova leyi

    0,0989

    1 Norveç kronu

    0,1833

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6072

    1 Polşa zlotası

    0,4696

    1 Rumıniya leyi

    0,3844

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3352

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3356

    Türk lirəsi

    0,0376

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0387

    Yapon yeni

    1,0845

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0061

    Qızıl

    7828,8315

    Gümüş

    128,1239

    Platin

    3408,1175

    Palladium

    2598,1695
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2026)
    CBA currency exchange rates (04.05.2026)

