Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2026)
- 04 мая, 2026
- 09:10
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 1,9938 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,2704 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9938
|
100 российских рублей
|
2,2704
|
1 австралийский доллар
|
1,2252
|
1 белорусский рубль
|
0,6031
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1155
|
1 чешская крона
|
0,0818
|
1 китайский юань
|
0,2489
|
1 датская крона
|
0,2668
|
1 грузинский лари
|
0,6337
|
1 гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,3097
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1844
|
1 швейцарский франк
|
2,1766
|
1 израильский шекель
|
0,5757
|
1 канадский доллар
|
1,2509
|
1 кувейтский динар
|
5,5243
|
100 казахстанских тенге
|
0,3668
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5511
|
1 молдавский лей
|
0,0989
|
1 норвежская крона
|
0,1833
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6072
|
1 польский злотый
|
0,4696
|
1 румынский лей
|
0,3844
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3352
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3356
|
1 Турецкая лира
|
0,0376
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0387
|
100 Японских йен
|
1,0845
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0061
|
Золото
|
7828,8315
|
Серебро
|
128,1239
|
Платина
|
3408,1175
|
Палладий
|
2598,1695