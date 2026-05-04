Кошта: ЕС углубляет сотрудничество с Арменией и продолжит поддержку Украины

Европейский союз намерен укреплять сотрудничество с Арменией и продолжит поддерживать Украину до достижения справедливого и устойчивого мира.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Он подчеркнул, что ЕС стремится к более тесному взаимодействию со странами Южного Кавказа на фоне растущих геополитических рисков.

"В нынешнем геополитическом контексте становится все более очевидно, что нашему континенту необходима всесторонняя, 360-градусная стратегия безопасности", - заявил он, добавив, что конфликты в соседних с Европой регионах напрямую влияют на безопасность, энергоснабжение и экономику стран блока.

По его словам, Евросоюзу необходимо работать рука об руку с Арменией и регионом ради мира и стабильности.

Кошта также подтвердил неизменную поддержку Украины, подчеркнув, что разрешение российско-украинского конфликта остается центральным для европейской повестки.

"Европейский союз будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется для достижения устойчивого, справедливого и прочного мира при полном уважении ее территориальной целостности", - сказал он.

Кошта добавил, что ЕС должен ускорить процесс евроинтеграции Украины, включая оперативное открытие первого переговорного кластера.