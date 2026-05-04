Представители SOCAR ознакомились с работами на буровой установке "Нептун"

Вице-президенты Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) посетили самоподъемную буровую установку "Нептун", работающую под управлением компании Umid Babek Operating Company (UBOC).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, делегация в составе вице-президентов Бабека Гусейнова, Арзу Джавадовой, Зибы Мустафаевой и Исмаила Зяргярли ознакомилась с работами на подводной оценочной скважине U-01A на месторождении "Умид", а также с техническими возможностями установки и процессом бурения в реальном времени.

Отмечается, что в рамках проекта впервые в Каспийском регионе с помощью самоподъемной установки была пробурена глубоководная подводная оценочная скважина. На месторождении "Умид" завершено бурение самой глубокой скважины - 6 972 метра.

Установка "Нептун" была доставлена в Азербайджан в июне 2025 года. Это первая подводная буровая операция такого типа в Каспийском регионе.

По предварительным оценкам SOCAR, запасы месторождения "Умид" составляют около 129 млрд кубометров газа и 20 млн тонн конденсата. Месторождение открыто в 2010 году и введено в эксплуатацию в 2012 году.

Контракт на разработку блока "Умид-Бабек" был подписан в 2017 году. Доля SOCAR в проекте составляет 80%, компании Nobel Upstream (Великобритания) - 20%.