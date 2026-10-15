Посол Султан Гаджиев станет новым генсеком СВМДА

Новым генсеком Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) станет посол Султан Гаджиев.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Кайрат Сарыбай на 7-ом Саммите СВМДА в Баку.

Сарыбай отметил, что занимал пост генерального секретаря организации в течение шести лет.

"Хочу выразить наилучшие пожелания новому генеральному секретарю, послу Султану Гаджиеву. Прошу все государства-члены оказать моему преемнику полное доверие и поддержку, чтобы обеспечить преемственность работы и эффективное функционирование Секретариата в интересах всех государств-членов. Для меня было величайшей честью вносить вклад в деятельность СВМДА. При возникновении необходимости я готов оказать необходимую поддержку".

Отметим, что Султан Гаджиев является чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кении.