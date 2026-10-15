Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Посол Султан Гаджиев станет новым генсеком СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:59
    Посол Султан Гаджиев станет новым генсеком СВМДА

    Новым генсеком Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) станет посол Султан Гаджиев.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Кайрат Сарыбай на 7-ом Саммите СВМДА в Баку.

    Сарыбай отметил, что занимал пост генерального секретаря организации в течение шести лет.

    "Хочу выразить наилучшие пожелания новому генеральному секретарю, послу Султану Гаджиеву. Прошу все государства-члены оказать моему преемнику полное доверие и поддержку, чтобы обеспечить преемственность работы и эффективное функционирование Секретариата в интересах всех государств-членов. Для меня было величайшей честью вносить вклад в деятельность СВМДА. При возникновении необходимости я готов оказать необходимую поддержку".

    Отметим, что Султан Гаджиев является чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кении.

    Кайрат Сарыбай Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Султан Гаджиев
    Səfir Sultan Hacıyev AQEM-in yeni baş katibi olacaq
    Ambassador Sultan Hajiyev to become new CICA Secretary General
    44 - Tezliklə
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