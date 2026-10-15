Бакинская декларация принята по итогам саммита СВМДА

В рамках 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) принята Бакинская декларация.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что государства-члены высоко оценивают председательство Азербайджана в СВМДА, приветствуют инициативы, выдвинутые нашей страной в различных направлениях, и мероприятия, организованные в течение двухлетнего председательства.

В Бакинской декларации нашли отражение конкретные положения, касающиеся продвижения международного порядка и путей противодействия существующим рискам в военно-политической, экономической и экологической сферах. В документе также уделяется особое внимание продвижению толерантности и межцивилизационного диалога, а также расширению использования науки, образования и инноваций в интересах безопасности и процветания. Наряду с этим, в документе особое внимание уделяется возможностям и рискам, возникающим в результате развития искусственного интеллекта.

Декларация также содержит положения о развитии экономических отношений между государствами-членами, укреплении транспортных, энергетических и цифровых связанностей, а также обеспечении энергетической безопасности.

Также принято заявление СВМДА о сотрудничестве в области охраны труда и здоровья.