Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Бакинская декларация принята по итогам саммита СВМДА

    Другие
    • 15 октября, 2026
    • 16:01
    Бакинская декларация принята по итогам саммита СВМДА

    В рамках 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) принята Бакинская декларация.

    Как сообщает Report, в документе отмечается, что государства-члены высоко оценивают председательство Азербайджана в СВМДА, приветствуют инициативы, выдвинутые нашей страной в различных направлениях, и мероприятия, организованные в течение двухлетнего председательства.

    В Бакинской декларации нашли отражение конкретные положения, касающиеся продвижения международного порядка и путей противодействия существующим рискам в военно-политической, экономической и экологической сферах. В документе также уделяется особое внимание продвижению толерантности и межцивилизационного диалога, а также расширению использования науки, образования и инноваций в интересах безопасности и процветания. Наряду с этим, в документе особое внимание уделяется возможностям и рискам, возникающим в результате развития искусственного интеллекта.

    Декларация также содержит положения о развитии экономических отношений между государствами-членами, укреплении транспортных, энергетических и цифровых связанностей, а также обеспечении энергетической безопасности.

    Также принято заявление СВМДА о сотрудничестве в области охраны труда и здоровья.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Бакинская декларация
    AQEM sammitinin yekunlarına dair Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib
    Baku Declaration adopted at CICA Summit
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