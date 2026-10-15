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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Гутерриш и Пашинян обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 16:20
    Гутерриш и Пашинян обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и разблокирование региональных транспортных коммуникаций стали одними из ключевых тем встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-службу Кабмина Армении.

    Пашинян подчеркнул намерение Еревана довести мирный процесс до подписания и ратификации соглашения с Баку.

    Гутерриш придал большое значение установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

    Стороны также затронули региональные процессы, включая реализацию проекта TRIPP. Обе стороны подчеркнули важность вышеупомянутого проекта для разблокирования региональных каналов связи и содействия сотрудничеству.

    Антониу Гутерриш Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Организация Объединённых Наций (ООН) Маршрут Трампа (TRIPP)
    Quterreş və Paşinyan Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər
    Pashinyan, Guterres discuss Armenia-Azerbaijan peace process and TRIPP
    44 - Tezliklə
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