Гутерриш и Пашинян обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и разблокирование региональных транспортных коммуникаций стали одними из ключевых тем встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-службу Кабмина Армении.

Пашинян подчеркнул намерение Еревана довести мирный процесс до подписания и ратификации соглашения с Баку.

Гутерриш придал большое значение установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также затронули региональные процессы, включая реализацию проекта TRIPP. Обе стороны подчеркнули важность вышеупомянутого проекта для разблокирования региональных каналов связи и содействия сотрудничеству.