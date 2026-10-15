Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено
- 15 октября, 2026
- 17:46
Будьте в курсе главных новостей!
15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил признательность Эмиру Государства Катар за участие в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), выразив уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать расширению сотрудничества между странами-членами.
Поблагодарив главу нашего государства за прием, Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что Саммит СВМДА был организован на высоком уровне, и отметил, что наша страна обладает богатым опытом успешного проведения международных мероприятий.
Эмир Катара сказал, что увиденные им в Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление.
Президент Азербайджана и Эмир Катара выразили удовлетворение развитием отношений между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и коснулись деятельности межправительственной комиссии.
15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.