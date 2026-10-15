Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 17:46
    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено

    15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил признательность Эмиру Государства Катар за участие в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), выразив уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать расширению сотрудничества между странами-членами.

    Поблагодарив главу нашего государства за прием, Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что Саммит СВМДА был организован на высоком уровне, и отметил, что наша страна обладает богатым опытом успешного проведения международных мероприятий.

    Эмир Катара сказал, что увиденные им в Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление.

    Президент Азербайджана и Эмир Катара выразили удовлетворение развитием отношений между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и коснулись деятельности межправительственной комиссии.

    15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено
    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено
    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено
    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено
    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено
    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено
    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено

    Ильхам Алиев Тамим бен Хамад Аль Тани Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with Amir of State of Qatar
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