İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 17:34
    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmirinə Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Görüşündə iştirakına görə minnətdarlığını ifadə edərək, bu tədbirin üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi.

    Qəbula görə dövlətimizin başçısına təşəkkür edən Qətərin Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani AQEM-in Zirvə Görüşünün yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurğuladı və ölkəmizin beynəlxalq tədbirləri uğurla keçirməklə bağlı zəngin təcrübəsinin olduğunu dedi.

    Qətər Əmiri Bakıda gördüyü inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat hissi yaratdığını vurğuladı.

    Azərbaycan Prezidenti və Qətərin Əmiri ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafından məmnunluqlarını bildirdilər, əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi apardılar, hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyətinə toxundular.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib
    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib
    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib
    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib
    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib
    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib
    Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənib

    İlham Əliyev Şeyx Təmim bin Həməd Əl Tani Qətər
    Foto
    Президент Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - Обновлено
    Foto
    President Ilham Aliyev meets with Amir of State of Qatar
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