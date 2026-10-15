Кайрат Сарыбай: СВМДА остается привлекательной площадкой для новых стран

СВМДА остается привлекательной площадкой для стран, стремящихся присоединиться к сообществу азиатских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай на 7-м Саммите организации в Баку.

Он напомнил, что в 2022 году к организации присоединился Кувейт, а сегодня новым государством-членом стала Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Генеральный секретарь отметил, что совершенствование механизмов реализации мер доверия позволило государствам-членам развивать практическое сотрудничество и добиваться конкретных результатов.

По его словам, за последние четыре года в рамках СВМДА по всем пяти направлениям состоялось около 100 мероприятий по укреплению доверия.

Он также подчеркнул способность организации достигать консенсуса и согласовывать решения при принятии политических деклараций и тематических документов, включая два документа нынешнего саммита.

Сарыбай отметил, что правосубъектность СВМДА будет существенно укреплена после вступления в силу Конвенции о привилегиях и иммунитетах, которую недавно ратифицировала Камбоджа.