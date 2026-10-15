Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Кайрат Сарыбай: СВМДА остается привлекательной площадкой для новых стран

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 16:11
    Кайрат Сарыбай: СВМДА остается привлекательной площадкой для новых стран

    СВМДА остается привлекательной площадкой для стран, стремящихся присоединиться к сообществу азиатских государств.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай на 7-м Саммите организации в Баку.

    Он напомнил, что в 2022 году к организации присоединился Кувейт, а сегодня новым государством-членом стала Лаосская Народно-Демократическая Республика.

    Генеральный секретарь отметил, что совершенствование механизмов реализации мер доверия позволило государствам-членам развивать практическое сотрудничество и добиваться конкретных результатов.

    По его словам, за последние четыре года в рамках СВМДА по всем пяти направлениям состоялось около 100 мероприятий по укреплению доверия.

    Он также подчеркнул способность организации достигать консенсуса и согласовывать решения при принятии политических деклараций и тематических документов, включая два документа нынешнего саммита.

    Сарыбай отметил, что правосубъектность СВМДА будет существенно укреплена после вступления в силу Конвенции о привилегиях и иммунитетах, которую недавно ратифицировала Камбоджа.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай
    Kayrat Sarıbay: AQEM yeni ölkələr üçün cəlbedici platforma olaraq qalır
    Kairat Sarybay: CICA remains attractive platform for new countries
    44 - Tezliklə
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