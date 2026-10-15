Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Генсек СВМДА поблагодарил Азербайджан за скульптуру "Карабахский скакун"

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 16:19
    Генсек СВМДА поблагодарил Азербайджан за скульптуру Карабахский скакун

    Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай поблагодарил Азербайджан за передачу скульптуры "Карабахский скакун" штаб-квартире организации в Астане.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на 7-м Саммите СВМДА в Баку.

    "В связи с этим даром выражаю искреннюю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - отметил Сарыбай.

    Он также поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за предоставление штаб-квартиры СВМДА, построенной с учетом принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

    "Я также признателен государствам-участникам за переданные ими произведения искусства, которые отражают многообразие азиатской культуры и превращают штаб-квартиру в настоящий храм азиатской дипломатии", - добавил генсек.

    Ильхам Алиев Кайрат Сарыбай Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    AQEM-in Baş katibi "Qarabağ atı" heykəlinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    CICA Secretary General thanks Azerbaijan for gifting 'Karabakh horse' sculpture
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:44
    Фото
    Места памяти Западного Азербайджана: Летом 1918 года в селе Агуды были убиты 325 человек, в том числе 75 детей
    Внутренняя политика
    19:39
    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров
    В регионе
    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    Лента новостей