Генсек СВМДА поблагодарил Азербайджан за скульптуру "Карабахский скакун"

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай поблагодарил Азербайджан за передачу скульптуры "Карабахский скакун" штаб-квартире организации в Астане.

Как сообщает Report, об этом он заявил на 7-м Саммите СВМДА в Баку.

"В связи с этим даром выражаю искреннюю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - отметил Сарыбай.

Он также поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за предоставление штаб-квартиры СВМДА, построенной с учетом принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

"Я также признателен государствам-участникам за переданные ими произведения искусства, которые отражают многообразие азиатской культуры и превращают штаб-квартиру в настоящий храм азиатской дипломатии", - добавил генсек.