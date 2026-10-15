Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции

15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о процессах, наблюдаемых в последнее время в азербайджано-турецких отношениях.