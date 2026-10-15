Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции
Внешняя политика
- 15 октября, 2026
- 16:22
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15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.
Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о процессах, наблюдаемых в последнее время в азербайджано-турецких отношениях.
İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər nazirini qəbul edib
President Ilham Aliyev receives Türkiye's Minister of Foreign Affairs
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