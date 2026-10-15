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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 16:22
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции

    15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о процессах, наблюдаемых в последнее время в азербайджано-турецких отношениях.

    Ильхам Алиев Хакан Фидан Азербайджано-турецкие отношения
    İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər nazirini qəbul edib
    President Ilham Aliyev receives Türkiye's Minister of Foreign Affairs
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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