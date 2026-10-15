İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər nazirini qəbul edib
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2026
- 16:13
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Hakan Fidanı qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции
President Ilham Aliyev receives Türkiye's Minister of Foreign Affairs
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