İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 16:13
    İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər nazirini qəbul edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Hakan Fidanı qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    İlham Əliyev Hakan Fidan Türkiyə Cümhuriyyəti
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции
    President Ilham Aliyev receives Türkiye's Minister of Foreign Affairs
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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