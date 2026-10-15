46 кандидатов выдвинуты в состав правления Совета прессы

Завтра в 09:00 в Театре песни им. Рашида Бейбутова состоится IX съезд журналистов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Совете прессы.

В рамках встречи, участие в которой подтвердили 225 делегатов, ожидается утверждение нового состава правления Совета прессы. На эти места выдвинуты 46 кандидатов.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что действующие члены правления Рашад Меджид, Афлатун Амашов, Гулу Магеррамли, Умуд Рагимоглу, Айдын Гулиев, Рауф Арифоглу, Эльчин Мирзабейли, Вюсаля Махиргызы, Агиль Алескер, Джейхун Мусаоглу, Акиф Ашырлы и Ядигар Мамедли также выдвигались организациями-членами и набрали необходимые голоса. При этом они попросили не включать их имена в новый избирательный бюллетень.