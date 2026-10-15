Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    ООН и СВМДА укрепляют сотрудничество для решения глобальных вызовов

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:56
    ООН и СВМДА укрепляют сотрудничество для решения глобальных вызовов

    Организация Объединенных Наций (ООН) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) укрепляют сотрудничество для решения региональных и глобальных вызовов.

    Как передает Report, об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦ) Каха Имнадзе на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, ООН и СВМДА связывают давние отношения, а сама организация объединяет широкий круг стран Азии и стремится стать полноценной международной региональной организацией.

    "Роль и вклад СВМДА в укрепление многосторонности, центральное место в которой занимает ООН, сегодня важны как никогда", - отметил Имнадзе.

    Он подчеркнул, что Устав ООН и закрепленные в нем основополагающие принципы служат основой для объединения усилий в ответ на существующие и возникающие вызовы на фоне роста разногласий и конфликтов.

    Имнадзе также отметил приверженность государств Центральной Азии диалогу, сотрудничеству и поиску региональных решений. В качестве примера он привел соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, достигнутое в марте 2025 года, назвав его важным шагом на пути к прочному миру в регионе.

    Говоря о перспективах регионального взаимодействия, представитель ООН подчеркнул значение транспортных коридоров, торговых маршрутов, энергетических связей и цифровых сетей, которые способствуют не только экономической интеграции, но и развитию диалога и взаимопонимания.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    BMT və AQEM qlobal çağırışların həlli üçün əməkdaşlığı gücləndirir
    UN, CICA strengthen cooperation to address global challenges
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